Ardahan'da aç kalan güvercinleri vatandaş elleriyle besliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da aç kalan güvercinleri vatandaş elleriyle besliyor - Son Dakika

Ardahan'da aç kalan güvercinleri vatandaş elleriyle besliyor

6 saat önce

Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aç kalan güvercinleri vatandaş elleriyle besliyor.

Ardahan'da aç kalan güvercinleri vatandaş elleriyle besliyor, System.String[]

Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aç kalan güvercinleri vatandaş elleriyle besliyor.


Dondurucu soğukta gece boyu binalarının çatılarındaki oyuklarda tüneyerek hayata tutunan güvercinler, meydan da toplanarak vatandaşların yem bırakmasını bekliyor. Duyarlı vatandaşlar, düzenli olarak aç kalan güvercinleri aldıkları buğdayları bırakarak besliyor. Vatandaşlarının ilgisini çeken güvercinler, adeta insanlar ile birlikte cadde ve sokakları paylaşıyor. - ARDAHAN

Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:54 Kaynak: İHA
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