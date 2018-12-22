Ardahan'da Aç Kalan Kurtlar Köye İndi
1 saat önce
Ardahan'da aç kaldıkları için köye inen kurt sürüsü güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Ardahan
'da aç kaldıkları için köye inen kurt sürüsü güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kentte kar yağışının doğayı kaplaması ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, sürü halinde yerleşim yerlerine inmeye başladı.
Yiyecek bulmak isteyen 10 kurt, il merkezine bağlı Açıkyazı köyüne geldi.
Güvenlik kamerasınca kayıt altına alınan kurtların topluca hareket edip yiyecek araması, vatandaşların kendilerini fark etmesiyle kırsala kaçması dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:44 Kaynak: AA
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