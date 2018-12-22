Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Aç Kalan Kurtlar Köye İndi

Ardahan'da Aç Kalan Kurtlar Köye İndi

1 saat önce

Ardahan'da aç kaldıkları için köye inen kurt sürüsü güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ardahan'da Aç Kalan Kurtlar Köye İndi, System.String[]
Ardahan'da aç kaldıkları için köye inen kurt sürüsü güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kentte kar yağışının doğayı kaplaması ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, sürü halinde yerleşim yerlerine inmeye başladı.

Yiyecek bulmak isteyen 10 kurt, il merkezine bağlı Açıkyazı köyüne geldi.

Güvenlik kamerasınca kayıt altına alınan kurtların topluca hareket edip yiyecek araması, vatandaşların kendilerini fark etmesiyle kırsala kaçması dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:44 Kaynak: AA

Ardahan, Güncel
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