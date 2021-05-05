Ardahan'da Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ardahan'daki Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ve diğer sağlık yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere vatandaşlara ulaştırılan sağlık hizmetlerinin kalitesi, filyasyon ve aşı ikna çalışmaları ile sağlık kurumlarında ve evlerde verilen sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Hüseyin Öner, Ardahan'da Kavid-19 ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu noktada sağlık çalışanlarının ana unsur olarak özveriyle hizmet yürüttüklerini biliyoruz. Virüsü tamamen yenene kadar mücadelemiz devam edecek. Burada özellikle ağlık çalışanlarımıza verdikleri üstün gayret ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum."