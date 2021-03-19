Ardahan'da açılan Çanakkale İnancın Zaferi Resim Sergisi'ne ilgi - Son Dakika

Ardahan'da açılan Çanakkale İnancın Zaferi Resim Sergisi'ne ilgi

19.03.2021 15:07
Ardahan'da açılan Çanakkale İnancın Zaferi Resim Sergisi'ne ilgi, System.String[]

Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı Yılı" etkinlikleri kapsamında açılan "Çanakkale İnancın Zaferi" adlı resim sergisi ilgi gördü.

Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı Yılı" etkinlikleri kapsamında açılan "Çanakkale İnancın Zaferi" adlı resim sergisi ilgi gördü.

Sergi sorumlusu öğretmen Zeynep Bulut, AA muhabirine, sergide Çanakkale inancını ve ruhunu diri tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kutlu zaferi gençlere ve çocuklara yaşatmak ve bilmelerini sağlamak amacıyla sergi açtıklarını ifade eden Bulut, "Kursiyerlerle birlikte bu eserleri ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki gündün çok sayıda ziyaretçimiz vardı. Çok olumlu tepkiler aldık. Biz de bu şekilde mutlu olduk. Dedelerimiz nasıl 100 yıl önce Çanakkale'de şehit olmuş ise bunun genç nesil tarafından iyi bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sergi bir hafta süreyle açık kalacak.

Halk Eğitim Merkezi, Çanakkale, 18 mart, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da açılan Çanakkale İnancın Zaferi Resim Sergisi'ne ilgi - Son Dakika


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