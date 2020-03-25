Ardahan'da AFAD resmi kurumların tamamında dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi kurumların tamamında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince dezenfekte işlemi yapıldı.



AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde resmi kurumlara yönelik yoğun süren dezenfekte çalışmalarının uzman ekiplerce tamamlandığı belirtildi.

Kovid-19'a karşı başta Valilik olmak üzere resmi kurumların tamamında başarılı çalışma gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda resmi kurumlarımıza yönelik yapılan çalışmalarımızı uzman ekiplerce tamamladık. Vatandaşımızın valiliğimizin aldığı ve duyurduğu tedbirlere duyarlı olması halinde bu salgınla daha kolay mücadele etmiş olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, ekiplerin, özellikle insanların teması çok olan kapı girişleri, merdivenler ve dolaplar başta olmak üzere ayrıntılı çalışma gerçekleştirdiği vurgulandı.