Ardahan'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önderliğinde yürütülen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında toplantı düzenlendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanının ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 maddeden oluşan, 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile Ardahan Valiliğine verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak toplantı yapılması planlandı.



Bu kapsamda diğer illerde olduğu gibi Ardadan'da tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle MücadeleToplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Göç İdaresi Müdürü, İl Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü, İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, Kadın Konukevi Müdürü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Ayrıca bu toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı, il ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunmasıve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.



Toplantıda ayrıca, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler konuşuldu.



Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK'ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapıldı ve Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. - ARDAHAN