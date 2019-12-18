Ardahan'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika

Ardahan'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı

6 saat önce

Ardahan'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla"Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı.

Ardahan'da

Ardahan'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla"Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı.

Valilik'te gerçekleşen toplantıda, kadına yönelik şiddette alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla görüş alış verişinde bulunuldu.


Toplantının başkanlığını yapan Vali Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, şiddete eğilimin önlenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı ile valiliğe verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirileceğini söyledi.

İlgili kurum müdürlerin de katıldığı toplantıda uzmanlar sunum yaptı.

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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