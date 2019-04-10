Son Dakika Haberleri: Ardahan'da AK Parti ve CHP'ye Katılım

Ardahan'da AK Parti ve CHP'ye Katılım

1 saat önce

Ardahan'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Damal ilçesinde bağımsız İl Geneli Meclisi Üyesi seçilen Murat Dalanbay CHP'ye, DSP'den Damal Belediye Meclis Üyesi seçilen Sürsafa Abdan ile Erol Birkoç ise AK Parti'ye geçti.

Ardahan'da AK Parti ve CHP'ye Katılım, System.String[]
Ardahan'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Damal ilçesinde bağımsız İl Geneli Meclisi Üyesi seçilen Murat Dalanbay CHP'ye, DSP'den Damal Belediye Meclis Üyesi seçilen Sürsafa Abdan ile Erol Birkoç ise AK Parti'ye geçti.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSP'den Damal Belediye Meclis Üyesi seçilen Sürsafa Abdan ve Erol Birkoç'un AK Parti'ye geçtiğini bildirdi.

Damal'da oylarını önemli ölçüde attırdıklarını dile getiren Aydın, "Bu arkadaşlarımız partilerine hoş geldiler. Biz bu dönem Damal'da önemli bir başarı sağladık. Daha önce hiç belediye meclis üyemiz yokken bugün 3 belediye meclis üyemiz mevcut. Amacımız hizmet olunca sonuç böyle oluyor." dedi.

Damal'da bağımsız İl Genel Meclis Üyesi seçilen Murat Dalanbay da CHP Ardahan İl Başkanlığında yapılan programla bu partiye geçti.

Dalanbay'ın rozetini CHP Ardahan İl Başkan Yardımcısı Serhat Arslangörür taktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:38 Kaynak: AA
Damal, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Ardahan, Güncel
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