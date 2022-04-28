Ardahan'da akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi

28.04.2022 12:42
Ardahan'da akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi

Ardahan'daki akademisyenler, 1915 olaylarına bilimsel ve tarihi nitelikte cevap verilmesi için Ermeni çetelerince katledilen Türk vatandaşlarının bulunduğu toplu mezarların açılmasını istedi.

Ardahan'daki akademisyenler, 1915 olaylarına bilimsel ve tarihi nitelikte cevap verilmesi için Ermeni çetelerince katledilen Türk vatandaşlarının bulunduğu toplu mezarların açılmasını istedi.

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Makbule Sarıkaya, beraberindeki akademisyenlerle Ermeni çetelerince yüzlerce Türk ve Müslüman halkın yakılarak katledildiği Halil Efendi Mahallesi'ndeki Yanık Cami bölgesini ziyaret etti.

Yanık Cami hakkında Göç ve Mağdurlar Derneği Başkanı Ahmet Ballı'dan bilgi alan akademisyenler, bölgede inceleme yaptı.

Prof. Dr. Makbule Sarıkaya, AA muhabirine, her yıl gündeme gelen sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı, gerçeklerin Ardahan'daki toplu mezarlarda olduğunu söyledi.

Ancak gerçeğin bilinmesinin belge, bilgi ve bilim insanlarının bir araya gelmesi ile mümkün olacağını ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Toplu mezarlara bakıldığında orada silah görülmüyor. Bunları sadece Türk kayıtlarında değil, aynı zamanda Ermeni kayıtlarında da görüyoruz. Gerçekten dünya gerçekleri görmek istiyorsa bu da bilim insanlarıyla olacak. Aslında bu durum Türk-Ermeni ilişkilerine zarar veren bir süreç. Gerçeklerin bilinmesi, kanıtların görmezden gelinmemesiyle mümkün. Bu da ancak bilim insanlarının konuşmasıyla olacak."

Sarıkaya, Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümü olarak bütün toplu mezarların açılıp gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü akademik katkıyı sağlayacaklarını vurguladı.

Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Suat Vural da Ermeni çeteleri tarafından Ardahan'da gerçekleştirilen Türk soykırımı sonucunda oluşmuş pek çok toplu mezar bulunduğunu belirterek, "Emperyalizmin bölgeye el atmasına kadar da bu bölgede herhangi bir problem yaşanmadı. Bu bölgeleri Kafkasya ve Orta Doğu'yu elinde tutmak için buradaki halkları figüran haline getirdi. Dolayısıyla bu milletlerin kurtuluşu emperyalist devletlerin elinde olmadı. Onları bugün de kullanmak istiyorlar." diye konuştu.

Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Arkeolog Göknil Arda da bölgede her türlü bilimsel kazıyı ve tespiti yapabilecek bilgi birikimine ve akademik donanıma sahip olduklarını anlatarak, yapılacak kazılarla gerçeklerin ortaya çıkacağını kaydetti.

Ardahan'da akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi
Ardahan'da akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi
Ardahan'da akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi
Ardahan'da akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi
Ardahan'da akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi

YORUMLAR
500
Köln'de Ermeni iddialarına ilişkin dikilen yasa dışı anıt tepki çekti Köln'de Ermeni iddialarına ilişkin dikilen yasa dışı anıt tepki çekti Kahraman kadınların isimleri 'İffet Anıtı'nda yaşatılıyor Kahraman kadınların isimleri 'İffet Anıtı'nda yaşatılıyor

Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Ermeni, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:12:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement