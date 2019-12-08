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Ardahan'da Aktaş Gölü dondu

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün de donmasına sebep oldu.

Ardahan'da Aktaş Gölü dondu, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün de donmasına sebep oldu.


Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Türkiye ile Gürcistan sınırı arasında yer alan Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Yaklaşık 27 bin metrekarelik alana sahip gölün yüzeyini kaplayan buzun kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Kenarbel köyü yakınlarındaki Aktaş Gölü'nün donması sonrası köy sakinleri, gölün yüzeyinde oluşan buz tabakalarını baltalarla kırarak hayvanlarının su ihtiyaçlarını gideriyor.


Hayvanlarını sulamak için buzu kırdığını söyleyen Vedat Akgün, "Aralık ayı itibarı ile gölümüz dondu. Bu nedenle de hayvanlarımızı gölün buzunu kırarak su ihtiyacını gideriyoruz. Bu yıl erken soğuyan havalar nedeniyle göl erken dondu" dedi.


Yerli ve yabancı turistleri doğal güzelliklere sahip olan gölü görmeye ve keşfetmeye davet eden Akgün, "Burası Gürcistan sınırında bulunan Hozapin (Aktaş) Gölü. Havaların soğuması nedeniyle gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Kış turizmi açısından gelip görülmesi gereken yerlerden birisi Aktaş Gölü. Gürcistan sınırında olması, sahip olduğu doğal güzellikleri, çevresinde ve içerisinde yaşayan bitki ve değişik hayvanlarıyla henüz bozulmamış doğal çevre yapılarını görmeye herkesi davet ediyoruz. Burası sakin bir ortama sahip ve her tarafı beyaz örtüyle kaplı, soğuğun hissedildiği güzel bir göl ve bu nedenle buraları görmeye buyursun gelsinler" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Doğu Anadolu Bölgesi, AKTAŞ GÖLÜ, Gürcistan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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