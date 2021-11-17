Ardahan'da altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

Ardahan'da altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi

ARDAHAN - Ardahan'da Ortaçağ dönemine ait altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İl jandarma komutanlığı ekipleri, Kastamonu'dan şüpheli bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki el yazması Tevrat'ı satmak için Ardahan'a getireceği yönünde bilgiye ulaştı. Çamlıçatak yol kontrol ve arama noktasında şüpheli şahsa ait araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, Ortaçağ dönemine ait olan altın varaklı İbranice el yazması Tevrat ele geçirildi.

Ele geçirilen Tevrat'a el konulurken, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu ise sürüyor.