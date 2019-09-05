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Ardahan'da Apiterapi konferansı

5 dakika önce

Ardahan'da, Arı Zehri Tedavisi (Apiterapi) konulu konferans düzenlendi.

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Ardahan'da, Arı Zehri Tedavisi (Apiterapi) konulu konferans düzenlendi.

Ardahan Valiliği ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığınca ATSO Konferans Salonu'nda, Apiterapi konulu konferans gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kainatın mükemmel bir şekilde yaratıldığını, Allah'ın yaratılan her canlıyı birbiriyle ilişkilendirdiğini söyledi.

Eski çağlarda insanların doğadaki muazzam olan dengeden yararlandığını dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımızda buranın envanterini çıkardık. İlimizin temel geçim kaynakları ve ekonomik kalkınmasında etkili olan konular üzerine, üretimi ve verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Hayvancılık eylem planımızla bölgede bal patlaması yaşandı. Kafkas arısı bu bölge için çok önemli bir değerdir. Bunu geliştirmeye yönelik de bir arıcılık eylem planı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Bu kapsamda Apiterapi merkezi kurmaya karar verdik, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde var. Biz de Ardahan'da bunu kurmak için çalışmaya başladık. İnsanlarımıza arının nimetini sunacağız."

Masatlı, konferansta emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, ATSO Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın'ın yanı sıra ilgili kişilerin katıldığı konferans, Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu'nun Apiterapi konulu sunumuyla sona erdi.

Ardahan Valiliği, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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