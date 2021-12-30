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Ardahan'da araç sahipleri gece nöbetine başladı - Son Dakika

Ardahan'da araç sahipleri gece nöbetine başladı

30.12.2021 09:28

Ardahan'da araç sahipleri gece nöbetine başladıARDAHAN Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'da, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.

Ardahan'da araç sahipleri gece nöbetine başladı

ARDAHAN Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'da, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.

Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Ardahan'da, günlük yaşam durma noktasına geldi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor.

Mesut Yıldız, "Şu anda hava sıcaklığı eksi 20 derece ve aracımızı çalıştırmazsak sabahları donuyor ve zorluk yaşıyoruz. Akşam saat 11-12 gibi yaklaşık bir saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımızı çalıştırmazsak maalesef aracımız donuyor ve sabah saatlerinde takviye yapmak zorunda kalıyoruz. Gerçek kış yeni başladı. Mart ayına kadar böyle devam eder. Aracımızı donmaya karşı geceleri çalıştırmak zorundayız' 'dedi.

Ardahan'da araç sahipleri gece nöbetine başladı
Ardahan'da araç sahipleri gece nöbetine başladı
Ardahan'da araç sahipleri gece nöbetine başladı

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Ardahan, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da araç sahipleri gece nöbetine başladı - Son Dakika


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