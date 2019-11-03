Ardahan'da araçların radyatörü dondu

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 9, Erzurum'da 8, Ağrı'da 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 1 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Bölgede en düşük hava sıcaklığının yaşandığı Ardahan'da, açık alanlarda park halindeki birçok aracın radyatörü dondu. Bazı vatandaşlar araçlarını güçlükle çalıştırırken bazıları ise antifirizleri değiştirmek zorunda kaldı.

Aracının radyatörü donan Muhammet Bozkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimin en soğuk gecesini yaşadıklarını söyledi.

Bu sabah aracı çalıştıramadığını anlatan Bozkaya, "Soğuk ve kış kendini özellikle bu gece hissettirdi çünkü ilk kez bu sabah aracımı çalıştıramadım. Radyatör donmuş. Antifirizi değiştirmek zorunda kaldım." dedi.

Öte yandan, soğuk sebebiyle ağaç ve yapraklarda da kırağı oluştu.