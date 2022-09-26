Tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yapan Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürülen kuş, kontrolleri ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Çıldır ilçesi Aşık Şenlik bölgesinde, yaralı bir Çayır Delicesi kuşu bulan vatandaşlar, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da yaralı bulunan Çayır Delicesi kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

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