Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi

01.07.2022 17:35
Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi

Ardahan'ın Hanak ilçesinde araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök keneviri imha edildi.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök keneviri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Vera"nın da katılımıyla Hanak ilçesi Sevimli köyü bölgesinde kenevir bitkisi ekenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kenevirleri imha etti.

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JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU Kendiliğinden yetişen 3 bin 735 kök kenevir imha edildi Kendiliğinden yetişen 3 bin 735 kök kenevir imha edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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