İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Vera"nın da katılımıyla Hanak ilçesi Sevimli köyü bölgesinde kenevir bitkisi ekenlere yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kenevir, Ardahan, Hanak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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