Ardahan'da "Aşıklar ve Türkü Şöleni" yapıldı - Son Dakika
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Ardahan'da "Aşıklar ve Türkü Şöleni" yapıldı

23.07.2022 23:27
Ardahan'da "Aşıklar ve Türkü Şöleni" yapıldı

Ardahan'ın Posof ilçesinde "12. Aşıklar ve Türkü Şöleni" düzenlendi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde "12. Aşıklar ve Türkü Şöleni" düzenlendi.

Yörenin tanıtımı amacıyla Posof Belediyesinin ev sahipliğinde ilçedeki mesire alanında gerçekleşen etkinlik, davul zurna eşliğinde deve oyunu ile başladı.

Yöresel aşıkların sahne aldığı şölende, türkülerin seslendirilmesinin yanı sıra Kafkas dans gösterisi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, birlik ve beraberliğe katkı sunan şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Her ilçenin kendine has doğal güzellikleri ve kültürel değerleri olduğunu belirten Öner, "Bu tarz etkinliklerle değerlerimizi yaşatmanın gayretindeyiz. Şehrimiz hepimizin bildiği gibi büyük şehirlere en çok göç vermiş illerden biri. Dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz memleketlerini unutmamışlar. Buraya karşı heyecan duyuyor, özlem ve sevgilerini her fırsatta belli ediyorlar. Kurdukları dernek, vakıflarla şehirlerini yaşıyor, yaşatıyorlar. Bugün düzenlenen 'Aşıklar ve Türkü Şöleni', şehrimiz dışında yaşayan ve yaz aylarında buraya gelen hemşehrilerimizle bir araya gelme fırsatı bulduğumuz önemli bir etkinlik." diye konuştu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, devamı için destekleyeceklerini söyledi.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da bölgenin tanıtımı amacıyla bu tür etkinlikleri yapmaya çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekti.

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Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Aşıklar ve Türkü Şöleni' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da "Aşıklar ve Türkü Şöleni" yapıldı - Son Dakika
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