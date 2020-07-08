Ardahan'da asker uğurlamalarına kısıtlama - Son Dakika

Ardahan'da asker uğurlamalarına kısıtlama

Ardahan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyecek.

Ardahan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyecek.

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Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.


Son günlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atıldığı vurgulandı.


Asker uğurlama törenlerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla birtakım kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama ve benzeri hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının kardeşleri dahil katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi karar verilmiştir."


Yapılan açıklamada, ayrıca kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı belirtildi. - ARDAHAN

Koronavirüs, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da asker uğurlamalarına kısıtlama - Son Dakika
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