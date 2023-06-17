Ardahan'da Atatürk silüeti tekrar görülmeye başlandı - Son Dakika
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Ardahan'da Atatürk silüeti tekrar görülmeye başlandı

18.06.2023 12:07

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı. Atatürk silüetini izlemek için vatandaşlar da araçlarıyla bölgeye geldi. Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, silüetin tanıtımı dolayısıyla yapacakları şenliklerin tarihini belirleyeceklerini söyledi. Atatürk silüeti, her yıl temmuz ayında düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' ile kutlanıyor.

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı. Son zamanlarda yağışlı havalar yerini açık ve güneşli günlere bırakınca, Atatürk silüetini izlemek için vatandaşlar da araçlarıyla bölgeye geldi.

SEYİR TERASINA AKIN ETTİLER

Dakikalar öncesinden bölgeye gelip silüetin oluşmasını bekleyenler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkarak, bol bol fotoğraf ve video çekti. Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl yağışlı ve kapalı havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla silüetin görülmeye başlandığını söyledi.

Ardahan'da Atatürk Silüeti Yine Görülmeye Başlandı

"BİLİNMESİ İÇİN ETKİNLİKLER YAPACAĞIZ"

Bundan sonra yerli ve yabancı turistleri, Ardahan ve Damal'a beklediklerini dile getiren Önal, "Kurban bayramından sonra silüetin tanıtımı dolayısıyla yapacağımız şenliklerin tarihini belirleyeceğiz. Bölgenin ve silüetin daha çok kitlelerce tanınması, bilinmesi için etkinlikler yapacağız." dedi. Silüetin oluşumunu izlemeye ailesiyle gelen 13 yaşındaki Efe Köse de gölgenin oluşmasının kendisini etkilediğini belirtti.

Ardahan'da Atatürk Silüeti Yine Görülmeye Başlandı

ŞENLİKLER İLE KUTLANIYOR

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Turizm Ardahan'da Atatürk silüeti tekrar görülmeye başlandı - Son Dakika


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