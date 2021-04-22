Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu - Son Dakika

Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu

Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu Telefonla görüşebilmek için atla yüksek tepeye çıkıyorlar Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle köylüler cep telefonu görüşmelerini atlarla köyün üstünde bulunan tepeye çıkarak gerçekleştirebiliyor.

Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu Telefonla görüşebilmek için atla yüksek tepeye çıkıyorlar ARDAHAN - Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle köylüler cep telefonu görüşmelerini atlarla köyün üstünde bulunan tepeye çıkarak gerçekleştirebiliyor. Ardahan merkeze bağlı 14 kilometre uzaklıktaki Çataldere köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi köylüleri zor durumda bırakıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen köylüler, coğrafik yapısı nedeniyle tepelik alan arasında kalan köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyorlar. Köylerinin 70 hane ve 317 nüfuslu olduğunu belirten Çataldere köyü muhtarı Atanur Kılıç, yetkililerden sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi. Telefon görüşmesi yapmak için at binerek köyün üstünde bulunan tepeye çıkıp görüşme yapmaya çalışan Ömer Bilgin köyün çanak ortasında kaldığı için böyle bir sorun yaşadıklarını belirtti.

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