Ardahan'da Avrupa Spor Haftası etkinliği - Son Dakika

Ardahan'da Avrupa Spor Haftası etkinliği

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Ardahan'da da gerçekleştirilen "2020 Avrupa Spor Haftası" etkinliğine katıldı.

Ardahan'da Avrupa Spor Haftası etkinliği, System.String[]

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Ardahan'da da gerçekleştirilen "2020 Avrupa Spor Haftası" etkinliğine katıldı.

80. Yıl Şehit Stadyumunda, "Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri eşliğinde gösteriler sundu. Gösteriler, sosyal mesafe ve maske kuralına göre yapıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Hüseyin Öner, "Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak düzenlemiş olduğumuz Avrupa Spor Haftası açılış programına hoş geldiniz. 23-30 Eylül tarihler arasında Türkiye'de yaş ve cinsiyet gözetmeksizin 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ilimizde de büyük bir heyecanla kutlanmakta olup, birçok spor branşında kendini yetiştirmiş olan gençlerimizle birlikte bu coşkuya ortak olmaktayız. Ülkemiz bilhassa eğitim çağındaki gençlerimizin sporla iç içe gelişmesini sağlamaya yönelik çok önemli yatırımlar yapmakta, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığının birçok yatırım ve uygulamalarında bu alandaki gelişmelere tanık olmaktayız. Sporun evrensel bir dil ve anlaşma vasıtası olduğu düşünüldüğünde uluslararası alanda ülkemizin, devletimizin adını gururla duyuracak gençlerin, sporcuların bu tesislerden ve tanık olduğumuz organizasyonlardan yetişeceğini unutmamalıyız. Spor, gençliğin iyi yetişmesinin, bir takım prensipler ve disiplinlerle donanmasının önemli bir vasıtasıdır. Gençliğe verilen önemle birlikte toplum sağlığını ön planda tutan bir anlayışla 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın yaş ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin spora erişimini sağlamaya yönelik planlama ve uygulamalar ile hem Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisler hem de yerel yönetimlerin toplum hayatına kazandırdığı tesislerle ülkemizin bir çok mahalle, semt ve sokaklarında vatandaşlarımız sportif ve sosyal aktiviteleri yapabilme imkanına kavuşmuştur. "Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganı ile kutladığımız Avrupa Spor Haftası kutlamalarına katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve katkı sağlayan mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tesislerimizin ve organizasyonlarımızın vatandaşlarımızın daha mutlu, sağlıklı ve huzurlu yaşam koşullarına vesile olmasını dileyerek hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Öner diğer protokol üyeleriyle birlikte alanı gezerek, sporcuların yaptığı etkinlikleri izledi. Vali Öner, sporcuların aktivitelerine de eşlik etti.

Etkinliğe Vali Hüseyin Öner'in yanı sıra Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Demir, Kurum müdürler, antrenörler ve sporcular katıldı. - ARDAHAN

Türkiye, Ardahan, Avrupa, Şehit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ardahan'da Avrupa Spor Haftası etkinliği - Son Dakika Spor

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