Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı - Son Dakika
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Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı

27.07.2022 11:10
Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı

Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasından ayrılamayan leylek ekiplerce kurtarıldı.

Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasından ayrılamayan leylek ekiplerce kurtarıldı.

İl merkezine bağlı Dedegül köyünde yer alan bir aydınlatma direğindeki yuvada ayağına sarılan ip yuvasına da takıldığı için mahsur kalan leyleği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) ekipleri de merdiven aracıyla direkteki yuvaya ulaşıp leyleğin ayağına sarılan ipi çıkardı.

Yuva yapmak için getirdiği ipin ayağına sarılıp yuvaya takılması sebebiyle uçamadığı anlaşılan leylek, görevlilerce doğaya bırakıldı.

Aras EDAŞ ekibi sorumlusu Şahin Pombe, ihbarı alır almaz bölgeye geldiklerini anlatarak, leyleği ipten kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı - Son Dakika
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