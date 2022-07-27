İl merkezine bağlı Dedegül köyünde yer alan bir aydınlatma direğindeki yuvada ayağına sarılan ip yuvasına da takıldığı için mahsur kalan leyleği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

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Kaynak: AA

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı - Son Dakika

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