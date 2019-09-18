Son Dakika Haberleri: Ardahan'da aynı noktada iki trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan'da aynı noktada iki trafik kazası: 2 yaralı

34 dakika önce

Ardahan'da aynı noktada meydana gelen iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ardahan'da aynı noktada iki trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Ardahan'da aynı noktada meydana gelen iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 J 2443 plakalı otomobil, Ardahan- Kars kara yolunun Artvin yol ayırımı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Aynı kavşakta akşam geç saatlerde ise Selahattin Savaş yönetimindeki 75 AU 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Heydar idaresindeki 21 AA 394 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler hafif yaralandı.

Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pilot olmak isteyen 30 yaşını aşmış üniversite mezunları duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu
ABD'den Suudi petrollerine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Saldırı, İran'ın güneyi ve Basra Körfezi'nin ucundan yapıldı İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi 13 kişinin alınacağı İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye 5 bin başvuru yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 00:38:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da aynı noktada iki trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]