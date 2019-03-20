Ardahan'da Bahar Temizliği
1 saat önce
Ardahan Belediyesi'ne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.
Ardahan Belediyesi'ne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında çarşı merkezi, çevre yolu ile mahallelerde genel temizlik yapıldı.
Ardahan Belediyesi ekipleri, kış mevsiminde kar, buz ve tuzlama çalışmaları sebebiyle yol ve kaldırımlarda biriken atıkları temizleme çalışması başlattıklarını belirttiler. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:08 Kaynak: İHA
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