Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Baharda Kar Yağışı

Ardahan'da Baharda Kar Yağışı

1 saat önce

Ardahan'da baharda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ardahan'da Baharda Kar Yağışı, System.String[]
Ardahan'da baharda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de birçok kentte baharın gelmesiyle havalar artık ısınırken, kışın en ağır geçtiği illerden Ardahan'da hala etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Kent merkezindeki kar yağışının ardından etraf beyaz örtü ile kaplandı.

Kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının ardından yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Baharın yaşanmaya başlandığı bu mevsimde yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlığa neden olurken, kar her zamanki gibi beraberinde güzel görüntüleri de getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 01:15:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Baharda Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]