Ardahan'da bakım ve onarımı tamamlanan emniyet halı sahası hizmete açıldı - Son Dakika
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Ardahan'da bakım ve onarımı tamamlanan emniyet halı sahası hizmete açıldı

21.09.2022 13:10
Ardahan'da bakım ve onarımı tamamlanan emniyet halı sahası hizmete açıldı

Ardahan'da bakım ve onarımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğüne ait halı sahasının açılışı yapıldı.

Ardahan'da bakım ve onarımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğüne ait halı sahasının açılışı yapıldı.

Vali Hüseyin Öner, açılışta yaptığı açıklamada, söz konusu sahanın çok yönlü bir mekan olduğunu söyledi.

Sahanın emniyet camiası ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Öner, "Bu sahayı yıllardır çok yönlü değerlendirdik. Örneğin Kovid-19 sürecinde cuma ve bayram namazlarımızı burada kıldık. Bundan sonra yine güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da bakım ve onarımı tamamlanan emniyet halı sahası hizmete açıldı - Son Dakika

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