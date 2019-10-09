Son Dakika Haberleri: Ardahan'da "Barış Pınarı Operasyonu"na destek
Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Barış Pınarı Operasyonu'na destek

Ardahan'da "Barış Pınarı Operasyonu"na destek

21 dakika önce

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, "Barış Pınarı Operasyonu"na destek verdiklerini bildirdi.

Ardahan'da

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, "Barış Pınarı Operasyonu"na destek verdiklerini bildirdi.

Özgür Açıkyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Operasyonu"nun başarılı olması için millet olarak dua ettiklerini belirtti.

Operasyonun Türkiye'nin milli menfaatleri için yapılması gerektiğini ifade eden Açıkyıldız, şunları kaydetti:

"Ordumuzun vatanın bütünlüğünü korumak adına başlatmış olduğu harekat sadece bir partinin, bir zümrenin, veya bir toplumun değil, tüm milletimizin bekasını ilgilendiren bir husustur. Milletimiz ve ordumuz kendi hürriyetini savunacak güce ve kudrete sahiptir. Milletimiz bu bağımsızlık ve barış harekatının arkasında birlik olup durduğu müddetçe hiçbir tehdit ve yaptırım bize geri adım attıramaz. ABD Başkanının saygısızca savurduğu tehditler bizim geçmişimizi bilmediğini göstermektedir. Bizler, 'aşsız, ekmeksiz yaşarız, ama hürriyetsiz yaşayamayız' diyen, kanının son damlasına kadar bağımsızlığı için savaşmış bir milletin torunlarıyız."

Ardahan Merkez, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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