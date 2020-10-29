Bataklığa saplanan büyükbaş hayvanı AFAD kurtardı - Son Dakika

Ardahan Ovası'nda bataklığa saplanan bir büyükbaş hayvan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekiplerince kurtarıldı.

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