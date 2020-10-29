Bataklığa saplanan büyükbaş hayvanı AFAD kurtardı - Son Dakika

Ardahan Ovası'nda bataklığa saplanan bir büyükbaş hayvan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Ova'nın Lezeti Kür mevkiindeki merada otlamaları için bırakılan büyükbaş hayvanlardan birinin bataklığa saplandığını görenler, durumu AFAD'a bildirdi.
Alana gelen AFAD ekipleri, hayvana bağladıkları iple uzun uğraşın ardından hayvanı kurtardı.
Bataklıktan kurtulan hayvan yeniden merada otlamaya bırakıldı.
Çevredekiler AFAD ekiplerine teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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