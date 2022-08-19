Ardahan'da bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Ardahan'da bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu

19.08.2022 17:42
Ardahan'da bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu

Ardahan'da bataklığa saplanan inek, kepçeye bağlanan halatla kurtarıldı.

Ardahan'da bataklığa saplanan inek, kepçeye bağlanan halatla kurtarıldı.

Akyaka köyünde Nurettin Özgür'e ait ineğin bataklığa saplandığını görenler, durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ekiplerinin, ineği kendi imkanlarıyla çıkarma çabası yetersiz kalınca bölgeye iş makinesi yönlendirildi.

Kepçeye bağlanan halat yardımıyla inek, bataklıktan çıkarıldı.

Nurettin Özgür, hayvanını kurtarmak için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Ardahan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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