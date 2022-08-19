Nurettin Özgür, hayvanını kurtarmak için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Ardahan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.