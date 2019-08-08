Ardahan'da bayram temizliği
1 saat önce
Ardahan Belediyesi Fen işleri ekipleri bayram öncesi temizliğe başladı.
Ardahan Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
Fen işleri ekipleri bayram öncesi temizliğe başladı.
Ardahan Belediyesi temizlik işçileri yaklaşan kurban bayramı öncesi cadde ve sokakları tazyikli su ve süpürgeler ile detaylı temizlik yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü
'nce yapılan açıklamada, "Yaklaşan kurban bayramı öncesi serhat şehrimize gelen gerek gurbetci gerek günü birlik misafirlerimizi daha iyi ve daha temiz bir şehirle karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz" denildi. - ARDAHAN
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