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Ardahan'da bayramlaşma

33 dakika önce

Ardahan'da Kurban Bayramı Dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ardahan'da Kurban Bayramı Dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Merkez Camisinde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar cami bahçesinde bir araya geldi..
Bayramlaşmaya katılan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, vatandaşın bayramını tebrik etti.
Masatlı, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her günümüz bayram tadında geçsin. Bayramın ülkemiz ve bölgemiz için huzura vesile olmasını temenni ederiz." dedi.
Masatlı, bayramlaşmanın önemli bir kültür olduğunu belirterek, bayramlaşmaya katılanlara teşekkür etti.
Masatlı'nın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Müftüsü Remsi Pehlivan, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci ve diğer yetkililerinde katıldığı bayramlaşmada vatandaşa çay ve simi ikramında bulunuldu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:35 Kaynak: AA
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