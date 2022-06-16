Ardahan'da açık hava toplantıları ve etkinlikleri yasaklandı - Son Dakika
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Ardahan'da açık hava toplantıları ve etkinlikleri yasaklandı

16.06.2022 13:20
Ardahan'da açık hava toplantıları ve etkinlikleri yasaklandı

Ardahan'da gelecek haftadan itibaren bazı açık hava toplantıları ve etkinlikleri, valilik tarafından 15 gün süreyle yasaklanacak.

Ardahan'da gelecek haftadan itibaren bazı açık hava toplantıları ve etkinlikleri, valilik tarafından 15 gün süreyle yasaklanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde bazı kararların alındığı belirtilerek, bu kararlar dahilinde çeşitli etkinlik ile gösterilerin yasaklanacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan ili mülki idare sınırları içerisinde yürütülen operasyonel faaliyetler esnasında halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilecek üzücü olayların önüne geçmek ve operasyon güvenliğini sağlamak maksadıyla, İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince her türlü stant açma, konser, festival, şenlik, çadır kurmanın yanı sıra vatandaş hareketliliğine yol açabilecek yarışma ve panel gibi diğer toplu faaliyetler, 22 Haziran ile 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanmıştır." - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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