Ardahan'da bazı yayla ve ovalar çiçeklerle kaplandı - Son Dakika
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Ardahan'da bazı yayla ve ovalar çiçeklerle kaplandı

22.07.2022 11:13
Ardahan'da bazı yayla ve ovalar çiçeklerle kaplandı

Ardahan'ın Göle ilçesindeki bazı yayla ve ovalar açan çiçeklerle renklendi.

Ardahan'ın Göle ilçesindeki bazı yayla ve ovalar açan çiçeklerle renklendi.

İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı yaylalar ile ovalarda şu sıralar sarı renkli çiçekler başta olmak üzere farklı tonlarda çiçekler açtı.

Ova ve yaylalarda güzel görüntüler oluşturan çiçekler vatandaşların da beğenisini topladı.

Vatandaşlar çiçeklerle kaplı alanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlardan Şenol Işık, doğanın son günlerde birbirinden farklı çiçeklerle renklendiğini belirterek, "Çok güzel çiçekler var, bunlar Ardahan balına tat veren çiçekler. Herkesin bu ortama yaşaması gerek." dedi.

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Kaynak: AA

Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da bazı yayla ve ovalar çiçeklerle kaplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da bazı yayla ve ovalar çiçeklerle kaplandı - Son Dakika
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