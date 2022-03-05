Ardahan'da belediye ekipleri karla mücadele ediyor - Son Dakika
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Ardahan'da belediye ekipleri karla mücadele ediyor

05.03.2022 11:16

Ardahan'da belediye ekipleri karla mücadele ediyor Ardahan Belediyesi başlayan kar yağışının ardından kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Ardahan'da belediye ekipleri karla mücadele ediyor

ARDAHAN - Ardahan Belediyesi başlayan kar yağışının ardından kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında işlek caddelerin yanı sıra okul ve ana arterlerde ekipler çalışmalar yapıyor. İş makineleri ile temizleme çalışmaları yapıldıktan sonra yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı ise tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Ardahan Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Ardahan'da belediye ekipleri karla mücadele ediyor
Ardahan'da belediye ekipleri karla mücadele ediyor
Ardahan'da belediye ekipleri karla mücadele ediyor

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Ardahan Belediyesi, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da belediye ekipleri karla mücadele ediyor - Son Dakika


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