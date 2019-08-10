Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi
28 dakika önce
Ardahan'da Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu.
Ardahan Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:13 Kaynak: İHA
'da Kurban Bayramı
hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu.
Kurban kesecek vatandaşların akın ettiği bıçak bileyicileri bayram öncesinde mesai yaparak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Bıçaklar özenle bilenerek yarın için hazır ediliyor.
Kurban kesecek vatandaşlar hayvanlarına eziyet etmeden kesilmesi için bıçaklarını biletirken, yetkililerde yarın kesilecek kurbanların daha dikkatli ve sağlıklı kesimi için gerekli önlem ve duyurularda bulundu. - ARDAHAN
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