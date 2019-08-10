Son Dakika Haberleri: Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi
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Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi

28 dakika önce

Ardahan'da Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu.

Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi, System.String[]
Ardahan'da Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu.

Kurban kesecek vatandaşların akın ettiği bıçak bileyicileri bayram öncesinde mesai yaparak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Bıçaklar özenle bilenerek yarın için hazır ediliyor.

Kurban kesecek vatandaşlar hayvanlarına eziyet etmeden kesilmesi için bıçaklarını biletirken, yetkililerde yarın kesilecek kurbanların daha dikkatli ve sağlıklı kesimi için gerekli önlem ve duyurularda bulundu. - ARDAHAN
Kurban Bayramı, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:13 Kaynak: İHA
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