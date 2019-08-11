Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi
1 saat önce
Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisiARDAHAN - Ardahan'da Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu.
Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:07 Kaynak: İHA
ARDAHAN - Ardahan'da Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu.
Kurban kesecek vatandaşların akın ettiği bıçak bileyicileri bayram öncesinde mesai yaparak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Bıçaklar özenle bilenerek yarın için hazır ediliyor.
Kurban kesecek vatandaşlar hayvanlarına eziyet etmeden kesilmesi için bıçaklarını biletirken, yetkililerde yarın kesilecek kurbanların daha dikkatli ve sağlıklı kesimi için gerekli önlem ve duyurularda bulundu.
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