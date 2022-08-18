Ardahan'da 2 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları eşliğinde yapılan aramada, sahte olduğu anlaşılan 2 ton 800 kilogram bal ile sahte olduğu değerlendirilen 100 liralık banknot ele geçirildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Ardahan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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