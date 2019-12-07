Son Dakika Haberleri: Ardahan'da "Bir Çocuk Bir Dünya Projesi" kapsamında 100 çocuğa göz muayenesi yapıldı
Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Bir Çocuk Bir Dünya Projesi' kapsamında 100 çocuğa göz muayenesi yapıldı - Son Dakika

Ardahan'da "Bir Çocuk Bir Dünya Projesi" kapsamında 100 çocuğa göz muayenesi yapıldı

7 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatlarıyla hazırlanan ve Valiliğimiz Koordinasyonunda yürütülen "Bir Çocuk Bir Dünya Projesi" kapsamında 100 çocuk göz muayenesinden geçirildi.

Ardahan'da

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatlarıyla hazırlanan ve Valiliğimiz Koordinasyonunda yürütülen "Bir Çocuk Bir Dünya Projesi" kapsamında 100 çocuk göz muayenesinden geçirildi.


Önceden belirlenen 100 çocuk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve diğer görevliler eşliğinde evlerinden alınarak Ardahan Devlet Hastanesinde göz kontrolünden geçirildi. Gözlerinde problem tespit edilen çocuklara SYD Vakfı tarafından gözlükleri alındı. Çocuklar muayene işlemlerinin ardından görevlilerce evlerine bırakıldı.


Proje kapsamında göz muayene etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:30:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da "Bir Çocuk Bir Dünya Projesi" kapsamında 100 çocuğa göz muayenesi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]