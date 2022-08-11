Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" başladı - Son Dakika
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Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" başladı

11.08.2022 21:56
Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" başladı

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların "ölüm uçuşu" başladı.

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların "ölüm uçuşu" başladı.

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor.

Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor.

Mayıs sineklerinin sayısı gece saatlerine doğru artarken, yoldan geçen vatandaşlar onların uçuşlarını izledi.

Sineklerin uçuşu, yaklaşık yarım saat kanat çırpmanın ardından ölümleriyle noktalanıyor.

Vatandaşlarda Tümer Nuh, manzaranın çok ilginç olduğunu belirterek, "Ben de bu manzarayı görmeye geldim. Çok sayıda sineğin aynı anda çıkıp uçmaları ve sonra da ölmeleri çok ilginç. İzlemeye değer. İlk kez gördüm. Sanki kar yağıyor." dedi.

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Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' başladı - Son Dakika

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