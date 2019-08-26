Son Dakika Haberleri: Ardahan'da bir kadının ahırda ölü bulunması
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Ardahan'da bir kadının ahırda ölü bulunması

53 dakika önce

Ardahan'da, bir kadının ahırda göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kocası serbest bırakıldı.

Ardahan'da bir kadının ahırda ölü bulunması, System.String[]

Ardahan'da, bir kadının ahırda göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kocası serbest bırakıldı.

Kentin Küçüksütlüce köyünde önceki gün ahırda göğsünden vurularak hayatını kaybetmiş olarak bulunan bir çocuk annesi Özlem K'nin (26), olaya ilişkin gözaltına alınan kocası Oğuz K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmada ekiplerince Ardahan Adliyesi'ne getirilen Oğuz K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Özlem K'nin cenazesi ise aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kadının ölümüne ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:44 Kaynak: AA
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