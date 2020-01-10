Ardahan'da bir kişi doğum gününde öldürüldü - Son Dakika
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Ardahan'da bir kişi doğum gününde öldürüldü

6 saat önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir kişi doğum gününde bıçaklanarak öldürüldü.

Ardahan'da bir kişi doğum gününde öldürüldü, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir kişi doğum gününde bıçaklanarak öldürüldü.

İlçenin Kenarbal köyünde oturan Önder Akgün'ü (45), evinin önünde yerde hareketsiz halde gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede Akgün'ün boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Akgün'ün cesedi, köy camisinin morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Hayvancılıkla uğraşan Akgün'ün doğum gününün 10 Ocak olduğu belirtildi.

Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:44 Kaynak: AA
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