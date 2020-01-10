Ardahan'da bir kişi doğum gününde öldürüldü - Son Dakika

Evli ve 3 çocuk babası olan Akgün'ün cesedi, köy camisinin morguna kaldırıldı.

Gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede Akgün'ün boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

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