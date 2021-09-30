İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen S.G'nin oturduğu Hacıali köyündeki evine operasyon yaptı.

Ardahan'da, terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da bir kişi terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

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