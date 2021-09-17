Ardahan'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.
Kaptanpaşa mahallesinde iki grup arasında 2 gün önce husumet nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, bıçakla ağır yaralanan Ü.Y, hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede "kastan adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da bir kişiyi bıçakla öldüren 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika