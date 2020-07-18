Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'da Covid-19 nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı.



Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyü korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçeye bağlı Balçeşme köyünde yaşayan çok sayıda kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Balçeşme köyünün salgının kontrol altına alınması için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu.



Açıklamada, "İlçemiz Balçeşme köyünde korona virüs (Covid-19) salgını tespit edilmesi üzerine yapılan filyasyon çalışması neticesinde farklı hanelerde çok sayıda kişinin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Yayılan salgının bir an önce engellenmesi vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla 18.07.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle; Köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınmasına, köyde ikametgahı olmayan kişilerin köye girişine müsaade edilmemesine, temaslı hanelere giriş ve çıkışlara müsaade edilmemesine, ihtiyaç hali olmaksızın sokağa çıkılmaması hususuna, zaruri hallerde köy içinde maskesiz sokağa çıkılmamasına, söz konusu durumun vatandaşlarımıza duyurulması işleminin Köy Muhtarlığınca ve İlçe Müftülüğünce sağlanmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.



Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor. - ARDAHAN