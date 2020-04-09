Ardahan'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
6 saat önce
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyü korona virüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyü korona virüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.
Ardahan Valiliğince yapılan açıklamada, "Korona virüs ile mücadele kapsamında, 9 Nisan 2020 tarihi itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıha Meclis kararı ile Posof ilçesi Kol köyü için 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:10 Kaynak: İHA
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