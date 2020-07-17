Ardahan'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Posof ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Posof Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kurşunçavuş köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişilerin belirlendiği kaydedildi.

Bu sebeple köyün Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle köy giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına karar verilmiştir. Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacak."

Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı köyde, sağlık ekipleri tarafından filyasyon çalışması başlatıldı.