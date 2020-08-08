Ardahan'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köyü yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, Dirsekkaya köyünde Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişilerin belirlendiği belirtildi.

Bu sebeple köyün Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı açıklamada, "Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 7 gün süreyle köy giriş ve çıkışları kontrol altına alınmasına karar verilmiştir. Durumun seyrine göre karantina uzatılabilir." ifadeleri kullanıldı.

Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı köyde, sağlık ekipleri tarafından filyasyon çalışması başlatıldı. - ARDAHAN