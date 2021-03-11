Bir köy daha karantina altında ! - Son Dakika

Bir köy daha karantina altında !
11.03.2021 10:57
Bir köy daha karantina altında ! Koron virüsün yaygınlaşmasıyla bazı köyler karantina altına alınmaya başlandı. Bu köylerden biri de Ardahan'ın Posof ilçesinde bulunan bir köy oldu.
Ardahan'ın Posof ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.
Posof ilçesine bağlı Savaşır köyü, vaka artışı dolayısıyla, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantinaya alındı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı. - ARDAHAN
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