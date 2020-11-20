Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçeye bağlı Küçükaltunbulak köyünde yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi. Harekete geçen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

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