Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Küçükaltunbulak köyünde yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.
Harekete geçen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.
- Kaynak: AA
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