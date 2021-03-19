Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu , vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Balçeşme köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

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